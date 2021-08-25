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Україна вступить в ЄС не раніше, ніж через 20 років, – президентка Естонії (відео)

  3   0 25.08.2021, 16:05 | Новости, Политика
Україна вступить в ЄС не раніше, ніж через 20 років, – президентка Естонії (відео)

Україна сьогодні ще не відповідає критеріям вступу до Європейського союзу. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Глава держави зазначила, що процес вступу до спільноти досить трудомісткий і має велику кількість умов. За її словами, такі країни, як Україна, Грузія і Молдова умовами вступу не відповідає, інформує Фокус.

"Вам знадобиться зо 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності... Усі три країни мають проблеми із судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!" - заявила Кальюлайд. 


Як альтернативу якнайшвидшому вступу цих країн до спільноти президентка бачить створення тимчасового нового формату відносин між ними і Євросоюзом. Європейські країни, за її словами, готові допомагати нашій країні з впровадженням необхідних перетворень, але працювати над цим доведеться безпосередньо їй і її жителям.

У той же час, як зазначила Кальюланд, Україна вже й так інтегрується з країнами ЄС у сфері торгівлі.

Президентка зазначила, що Естонія підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, але поки що не знає, коли саме це може статися.

 Фокус

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