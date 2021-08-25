Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:05

Україна вступить в ЄС не раніше, ніж через 20 років, – президентка Естонії (відео)

15:28

Жіноча збірна України вперше за 20 років вийшла в плей-оф чемпіонату Європи з волейболу

15:01

Тіну Кароль після виступу на концерті до Дня Незалежності запідозрили у вагітності

14:44

Паралімпіада-2020: Олексій Вірченко став другим на дистанції 100 м батерфляєм

14:14

З’явилась перша реакція Кремля на програш "Північного потоку-2" в суді Німеччини

13:25

Паралімпійські ігри в Токіо: плавчиня Мерешко встановила рекорд і здобула перше "золото" для України

13:05

У сепаратиста Олега Царьова померла молодша дочка (фото)

12:29

Bloomberg: Європа виграла суд проти "Північного потоку-2"

12:21

Вілкул призначений в.о. мера Кривого Рогу

11:52

Україна завоювала першу медаль на Паралімпійських іграх у Токіо

11:04

Український снайпер застрелив підполковника армії РФ на Донбасі – спостерігачі

10:11

Владислав Ващук: Вопреки всему на свете – мы будем процветающей страной. С праздником тебя, Украина!

09:51

У Києві перекинувся автобус сполученням "Кишинів-Москва", вщент набитий пасажирами: багато постраждалих (фото)

08:57

Сергій Євтушок: Схвалення парламентом постанови щодо міжнародної підтримки "Кримської платформи" — це лише перший крок на шляху до повернення Криму

08:09

Подростки до смерти избили мужчину в Конотопе

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Жіноча збірна України вперше за 20 років вийшла в плей-оф чемпіонату Європи з волейболу

  5   0 25.08.2021, 15:28 | Новости, Спорт
Жіноча збірна України вперше за 20 років вийшла в плей-оф чемпіонату Європи з волейболу

Українки пробилися в плей-оф / фото facebook.com/fvu.in.ua

Жіноча збірна України за тур до завершення групового етапу гарантувала собі путівку в плей-оф чемпіонату Європи з волейболу.

У чотирьох перших матчах турніру Україна поступилася Нідерландам (0:3) і Туреччині (0:3), але обіграла Фінляндію (3:1) і Швецію (3:0), інформує УНІАН.

За тур до завершення групового етапу українська збірна набрала 6 очок і займає у своїй групі третє місце. При цьому Україна вже точно не опуститься нижче четвертого місця, оскільки Фінляндія після п'яти матчів набрала 4 очки, а у Румунії - 0 очок після чотирьох ігор.

Жіноча збірна України вийшла в плей-оф чемпіонату Європи вперше з 2001 року.

У заключному турі українки зустрінуться з румунською збірною.

Турнір проходить з 18 серпня по 4 вересня в чотирьох країнах: Сербії, Болгарії, Хорватії та Румунії. У турнірі беруть участь 24 збірні, які розбиті на чотири групи. У плей-оф вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.

Титул чемпіонок Європи захищають сербські волейболістки.

УНІАН

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (589)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]