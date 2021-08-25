Жіноча збірна України вперше за 20 років вийшла в плей-оф чемпіонату Європи з волейболу

Українки пробилися в плей-оф / фото facebook.com/fvu.in.ua

Жіноча збірна України за тур до завершення групового етапу гарантувала собі путівку в плей-оф чемпіонату Європи з волейболу.

У чотирьох перших матчах турніру Україна поступилася Нідерландам (0:3) і Туреччині (0:3), але обіграла Фінляндію (3:1) і Швецію (3:0), інформує УНІАН.

За тур до завершення групового етапу українська збірна набрала 6 очок і займає у своїй групі третє місце. При цьому Україна вже точно не опуститься нижче четвертого місця, оскільки Фінляндія після п'яти матчів набрала 4 очки, а у Румунії - 0 очок після чотирьох ігор.

Жіноча збірна України вийшла в плей-оф чемпіонату Європи вперше з 2001 року.

У заключному турі українки зустрінуться з румунською збірною.

Турнір проходить з 18 серпня по 4 вересня в чотирьох країнах: Сербії, Болгарії, Хорватії та Румунії. У турнірі беруть участь 24 збірні, які розбиті на чотири групи. У плей-оф вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.

Титул чемпіонок Європи захищають сербські волейболістки.

УНІАН