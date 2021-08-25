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Кучма назвав причини окупації Криму і війни на Донбасі

  12   0 25.08.2021, 17:01 | Новости, Политика
Кучма назвав причини окупації Криму і війни на Донбасі

Леонід Кучма. Фото: пресслужба ОПУ

Колишній президент України Леонід Кучма вважає, що "окупація Криму сталася тому, що Україна не стала захищатися", інформує Українська правда.

"Я б назвав те, що Росія зробила з Кримом, не анексією, а окупацією. Анексія - це ж нібито назавжди, це "відрізали і з'їли", - зазначив Кучма.

А от окупація, за його словами, це зовсім інше. "Це тимчасово і ми своє повернемо. Анексією можна лише обурюватися, але як уже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися", - зазначив він.

Крім цього, за словами політика, щодо причин, то вони, хоча це може прозвучати як парадокс, діаметрально протилежні: окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися, а війна на Донбасі почалася тому, що ми нарешті почали відповідати окупанту, перейшли до опору.

"Могли й не переходити, звичайно. Могли скласти зброю та задкувати аж до Збруча. І все було б мирно, і не було б війни, і України ніякої не було б. А була б одна велика Малоросія", - сказав Кучма.

Українська правда

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