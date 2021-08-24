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США продолжат поддерживать Украину на пути в НАТО и в борьбе с агрессией России, - Госдеп

  6   0 24.08.2021, 23:03 | Новости, Политика
США продолжат поддерживать Украину на пути в НАТО и в борьбе с агрессией России, - Госдеп

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-й годовщиной провозглашения независимости. Он пообещал, что США продолжат поддерживать Украину.

Об этом сообщается в заявлении Блинкена на сайте Госдепа США.

Госсекретарь заявил, что демократическая, процветающая и безопасная Украина в интересах не только украинского народа, но и в интересах США и международного сообщества.

"Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших усилиях по достижению ваших евроатлантических стремлений, восстановлению и обеспечению международно признанных границ Украины и защите от агрессии России", - пообещал он.

Блинкен подчеркнул, что усилия украинской власти по реформированию являются ключевыми для достижения этих целей.

"Мы остаемся вашим близким партнером, когда вы работаете над продвижением антикоррупционных усилий, содействием экономическому росту и выполнением обещаний Революции достоинства. Соединенные Штаты стремятся укрепить наши отношения с Украиной", - добавил госсекретарь.

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