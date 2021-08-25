Ram из-за подушек безопасности отзывает 260 тысяч пикапов

Stellantis отзывает в США, Канаде и в Мексике около 260 тысяч пикапов Ram 2015-2020 модельных годов. Причина такого решения заключается в возможном дефекте подушки безопасности.

В частности, под эту сервисную кампанию попали пикапы Ram 2500, Ram 3500, а также некоторые Ram Classic 1500. Все они 2015-2020 модельных годов. Пикапов Ram 1500 текущего поколения, чей выпуск начался в 2019 году, этот отзыв не касается.

У этих автомобилей во время производства могла попасть влага в пиропатрон подушки безопасности. Это может привести к раскрытию подушки безопасности даже если нет столкновения или сигнала от датчика сигнала их раскрытия.

На данный момент известно только про одно происшествие, связанное с этим дефектом подушек безопасности

Напомним, ранее в начале текущего года концерн GM отозвал более 400 тысяч автомобилей Chevrolet Silverado и GMC Sierra из-за проблем с пиропатроном подушки безопасности. В обоих случаях речь идет про продукцию мексиканской компании Joyson Safety Systems.

autonews.ua