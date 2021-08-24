Бывший афганский министр работает курьером в Германии

Сайед Ахмад Шах Садаат приехал в Германию в декабре прошлого года. На работу пошел, когда не на что стало жить.

Экс-министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат устроился на работу курьером в немецком городе Лейпциг, об этом сообщило издание Leipziger Volkszeitung.

По имеющимся данным, бывший член афганского правительства приехал в Германию в декабре прошлого года. Как он рассказал медиа, работать в местную службу доставки еды Lieferando пошел, когда у него закончились сбережения.

В то же время Садаат признался, что хотел бы устроиться в крупнейшую европейскую телекоммуникационную компанию Telekom.