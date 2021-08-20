Путин отчитал США за Афганистан и предостерег об опасности терроризма – The Washington Post

Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция США в Афганистане закончилась провалом, а также предостерёг Запад от навязывания демократии другим странам.

Об этом пишет The Washington Post, информирует UAINFO.org.

При этом российский лидер выразил озабоченность по поводу возможного распространения терроризма в соседние страны, а также призвал Запад заняться стабилизацией самого Афганистана.

Президент России Владимир Путин заявил, что кампания США в Афганистане, которая продолжалась почти 20 лет, закончилась неудачей. При этом он предостерёг Запад от безответственных «экспериментов» по навязыванию западных ценностей и демократии другим странам.

Кроме того, российский лидер выразил озабоченность по поводу возможного проникновения террористов из Афганистана в соседние страны, в том числе под видом беженцев. В этом контексте Путин призвал международное сообщество поспособствовать стабилизации ситуации в стране и установить добрососедские отношения с Афганистаном.

Данный комментарий Путина стал его первым публичным заявлением об Афганистане с момента захвата Кабула «Талибаном». Этот вопрос он поднял в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель после их заключительной встречи перед её уходом со своего поста.

Российский лидер отметил, что Москва «хорошо знает Афганистан» и понимает, что любые попытки навязать ему непривычные формы государственного правления и общественной жизни контрпродуктивны.

«Любые подобные социально-политические «эксперименты» ещё ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем», — подчеркнул Путин.

«Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», — добавил он.

Как наследницу СССР, Россию по-прежнему преследуют воспоминания о советском вторжении в Афганистан в 1979 году, которое окончилось «унизительным выводом войск» десять лет спустя. В последние годы Россия наладила контакты с «Талибаном», некоторые члены которого воевали ещё против Советов.

Москва также ведёт диалог с другими политическими силами в Афганистане, включая лидеров основных этнических групп. По всей видимости, она полагает, что талибы в итоге закрепятся у власти, и поэтому старается занять выгодные позиции для оказания влияния после ухода американских войск.

Путин также предупредил, что сейчас крайне важно не допустить проникновения террористов «всех мастей» на территорию сопредельных стран. В этом контексте Россия не так давно провела военные учения с Таджикистаном неподалёку от афганской границы.