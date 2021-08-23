В Закарпатье троих человек засыпало грунтом, один человек погиб

В Закарпатской области во время проведения земляных работ засыпало трех человек: чрезвычайники спасли двоих человек, еще одна женщина погибла

Об этом сообщает ГСЧС.

Сообщение о происшествии поступило спасателям 23 августа в 17:53. Выяснилось, что во время проведения земляных работ по укреплению фундамента жилого дома на территории частного домовладения в г. Перечин на ул. Бабича произошло обрушение грунта. В результате засыпало трех человек.

"Прибывшие на место спасатели вместе с местным населением, освободили мужчину и женщину и передали в руки врачей. Еще одна женщина погибла", - говорится в сообщении.