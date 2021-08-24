В Японии начались продажи обновленного Subaru Forester пятого поколения. Скоро должна появиться европейская версия этой новинки.

Обновленный Forester получил новую решетку радиатора (она стала больше), светодиодные фары более сложной конфигурации, новый задний бампер, рестайлинговые задние фонари и новые колесные диски.

Салон отделан новыми материалами, появилось новое оборудование и современные технологии.

У этого кроссовера теперь более спортивные настройки шасси. На автомобилях с гибридной силовой установкой внедрена система электронного активного управления переключением передач и повышена эффективность системы EyeSight. Увеличив угол обнаружения стереокамеры, теперь можно отслеживать препятствия на крутых поворотах.

Линейка двигателей для японского рынка осталась прежней. Это 2,0-литровый бензиновый атмосферник мощностью 145 л.с. и 188 Нм крутящего момента, а также 1,8-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Коробка передач - бесступенчатый вариатор. Привод - полный.

autonews.ua