Данилов отреагировал на санкции Кремля: Cчитаю высшей оценкой моей работы

Секретарь СНБО считает меры, введенные против него российским правительством, "высшей оценкой" своей работы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал введение против него санкций со стороны РФ, назвав их "лучшим подарком ко Дню независимости". Об этом он написал в Facebook 21 августа.

"Обещаю оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о каком-либо присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни - как говорят в народе, "чтобы и духу не было", - подчеркнул Данилов.