Артета: Люди хотят похоронить "Арсенал" своей критикой

Специалист прокомментировал неудачный старт команды в АПЛ.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о поражении своей команды в стартовом туре нового сезона чемпионата Англии.

По словам специалиста, он не собирается обращать внимания на людей, которые видят только негатив в игре лондонского коллектива.

"Мы знали это с самого начала. Нужно провести 38 матчей против всех команд за сезон. И все дело в восприятии, давлении и, опять же, негативе".

Мне важно окружить себя людьми, которые несут конструктив. Я понимаю, что некоторые думают лишь о том, как бы похоронить нас, они хотят задеть нас критикой. Но нас это не интересует. У нас много позитива и новой энергии", - цитирует Артету ESPN.

Напомним, в первом официальном матче АПЛ "канониры" уступили "Брентфорду" (0:2). В следующем туре команда Артеты сыграет против "Челси".

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