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Украина надеется, что "Северный поток-2" никогда не заработает как коммерческий проект, - Витренко

  3   0 21.08.2021, 15:38 | Новости, Политика
Украина надеется, что "Северный поток-2" никогда не заработает как коммерческий проект, - Витренко

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" - это политический проект, который нарушает правила Европейского союза. Он не может работать в коммерческих целях и должен быть остановлен.

Об этом сообщает Reuters.

Витренко отметил, что тема "Северного потока-2" будет подниматься в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель 22 августа, а также в ходе визита украинского лидера в США.

"Мы надеемся, что этот газопровод никогда не будет работать как коммерческий проект", - сказал Витренко.

Он выразил убеждение, что газопровод не соответствует правилам ЕС, а это означает, что он не может быть сертифицирован и не может работать как коммерческий проект.

"Мы продолжаем настаивать на том, чтобы этот геополитический проект Кремля был остановлен. В частности, через санкции США", - сказал Витренко.

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