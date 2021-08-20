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ЗМІ: Флагшток, що впав у Херсоні, розчавив Lexus чиновника, який відповідає за його встановлення. ФОТО

  4   0 20.08.2021, 22:03 | Новости, Политика
ЗМІ: Флагшток, що впав у Херсоні, розчавив Lexus чиновника, який відповідає за його встановлення. ФОТО

У декларації чиновника цієї машини немає.

З'явилися деталі інциденту в Херсоні, де сьогодні найвищий флагшток області впав і розчавив Lexus.

Пошкоджений автомобіль належить місцевому чиновнику, який відповідає в обласній владі за капітальне будівництво. Йдеться про Віталія Караваєва. Йому дивом вдалося не постраждати - він покинув авто за лічені секунди до падіння флагштока.

Про це пише херсонське видання "Мост", інформує UAINFO.org.

За даними ЗМІ, постраждало авто Віталія Караваєва

"Караваєв входить до групи "Шахтарі" і займає скромну посаду заступника директора Департаменту розвитку територій, начальника управління будівництва та фінансового забезпечення. У команді Козиря він відповідає за всі будівельні підряди і комунікує з підрядниками. Очевидно, що він відповідав і за установку прапора і за пошук таємничого спонсора його установки", - пише ЗМІ.

Примітно, що пошкоджений Lexus в декларації чиновника не записаний.

У Херсоні впав флагшток - деталі

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні до Дня Незалежності мали підняти найбільший в області прапор України, але 20 серпня гігантський флагшток впав на припаркований Lexus.

Найбільший в області прапор України мали підняти на площі біля Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, 23 серпня о 9:00. Його розмір повинен становити 12 на 18 метрів.

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