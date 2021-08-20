Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

22:03

ЗМІ: Флагшток, що впав у Херсоні, розчавив Lexus чиновника, який відповідає за його встановлення. ФОТО

21:00

Бойова машина "Oncilla": чи може бути більш ілюстративний приклад неспроможності "Укроборонпрому", який вчергове зібрались реформувати?

20:01

"Кращий момент, щоб просунути ініціативи для покращення стосунків із США", – експерт-міжнародник про візит Зеленського до Вашингтону

19:01

Британія затвердила препарат Ronapreve для лікування COVID-19

18:30

Сонячно, але вже вже одними шортами та "бретельками" не обійтися: Діденко розповіла, якою буде погода 21 серпня

18:00

Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу

17:21

Політика Меркель щодо "Північного потоку-2" була на боці Росії, а не України – радник президента Польщі

17:00

Муженко заявив, що у штурмі Іловайська не було потреби: "Був би звільнений Луганськ"

16:36

Разумков прокоментував ймовірність своєї відставки

16:00

Казарин: Тридцатилетие независимости – это хороший повод подвести итоги

15:01

"Наші життя під загрозою". Афганська телеведуча заявила, що їй заборонили працювати

14:07

В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за фальшиві довідки про щеплення

13:30

Екснардеп Семен Семенченко оголосив голодування

13:01

Смерть Шишова: чому білоруса не поховали, а його тіло два тижні знаходиться в морзі?

12:01

Джапарова: Арешт п'ятьох кримських татар в окупованому Криму – це помста і зачистка

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Бойова машина "Oncilla": чи може бути більш ілюстративний приклад неспроможності "Укроборонпрому", який вчергове зібрались реформувати?

  3   0 20.08.2021, 21:00 | Новости, Политика
Бойова машина "Oncilla": чи може бути більш ілюстративний приклад неспроможності "Укроборонпрому", який вчергове зібрались реформувати?

Серед зразків техніки, які візьмуть участь в параді, буде також бойова броньована машина "Oncilla". Це сучасна техніка, яка вже зараз серійно постачається у війська і має хороші відгуки від бійців. Водночас, історія її появи наштовхує на вкрай сумні висновки.

Про це на власній сторінці у Facebook пише журналіст Левко Стек, інформує UAINFO.org.

Справа у тому, що ще кілька років тому практично ідентична зовні машина проїжджала Хрещатиком під маркою "Дозор-Б". І була це розробка українського державного підприємства ХКБМ ім. Морозова(УКРОБОРОНПРОМ). А вже зараз - це польська машина і вітчизняна оборонка жодного стосунку до неї не має. Як і до прибутків від її продажу ЗСУ. 

Як таке можливо? Дуже просто. Машину розробили тут, після чого технічну документацію викупила польська компанія. А далі найсумніше: українська версія, яку збирали у Львові, мала купу недоліків, на які роками скаржились військові, але попри всі обіцянки і зобов'язання так і не спромоглись виправити. Натомість, польську версію довели доволі швидко, виконавши побажання ЗСУ. Так "Oncilla" витіснила з держоборонзамовлення свого батька "Дозор-Б". І десятки мільйонів гривень отримує вже не державне підприємство, а приватний виробник. 

"Дозор-Б" розробили в Харкові ще у 2007 році. За цей період до ЗСУ надійшла лише одна партія з десяти бронемашин. Чи може бути більш ілюстративний приклад неспроможності УКРОБОРОНПРОМУ, який вчергове зібрались реформувати?

Левко СТЕК

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (415)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]