Бойова машина "Oncilla": чи може бути більш ілюстративний приклад неспроможності "Укроборонпрому", який вчергове зібрались реформувати?

Серед зразків техніки, які візьмуть участь в параді, буде також бойова броньована машина "Oncilla". Це сучасна техніка, яка вже зараз серійно постачається у війська і має хороші відгуки від бійців. Водночас, історія її появи наштовхує на вкрай сумні висновки.

Про це на власній сторінці у Facebook пише журналіст Левко Стек, інформує UAINFO.org.

Справа у тому, що ще кілька років тому практично ідентична зовні машина проїжджала Хрещатиком під маркою "Дозор-Б". І була це розробка українського державного підприємства ХКБМ ім. Морозова(УКРОБОРОНПРОМ). А вже зараз - це польська машина і вітчизняна оборонка жодного стосунку до неї не має. Як і до прибутків від її продажу ЗСУ.

Як таке можливо? Дуже просто. Машину розробили тут, після чого технічну документацію викупила польська компанія. А далі найсумніше: українська версія, яку збирали у Львові, мала купу недоліків, на які роками скаржились військові, але попри всі обіцянки і зобов'язання так і не спромоглись виправити. Натомість, польську версію довели доволі швидко, виконавши побажання ЗСУ. Так "Oncilla" витіснила з держоборонзамовлення свого батька "Дозор-Б". І десятки мільйонів гривень отримує вже не державне підприємство, а приватний виробник.

"Дозор-Б" розробили в Харкові ще у 2007 році. За цей період до ЗСУ надійшла лише одна партія з десяти бронемашин. Чи може бути більш ілюстративний приклад неспроможності УКРОБОРОНПРОМУ, який вчергове зібрались реформувати?

Левко СТЕК