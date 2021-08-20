Ціни на газ в Україні можуть зрости після запуску "Північного потоку-2" – Зеленський

Українським трубопроводом транспортуватиметься менше палива.

Президент Володимир Зеленський допустив підвищення тарифів на природний газ для українців після запуску російського трубопроводу "Північний потік-2".

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам видань з країн "Нормандської четвірки" та США – Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" та "Новая газета".

Про це пише ОП, інформує UAINFO.org.

Він уточнив, що ціни можуть зрости, тому що українським трубопроводом транспортуватиметься менше палива.

При цьому глава держави не виключає, що транспортування газу через "ПП-2" може відбутися не одразу. Цей час Україна має використати для захисту своїх інтересів та енергетичної безпеки.

"Але це довгий шлях, навіть якщо до повного завершення "Північного потоку – 2" залишається 1% робіт. Одна справа – побудувати газопровід, а інша – запустити його, на це потрібен час. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права та міжнародних енергетичних стандартів. Потрібно враховувати також гарантії. Ми використаємо час для захисту власних інтересів", – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що тема "Північного потоку – 2" – серед пріоритетних у порядку денному його зустрічі з Байденом у Вашингтоні.

"Північний потік – 2" – це зброя. Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу й тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необов’язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди країні. Досить використати економічні інструменти", – пояснив Зеленський.

За його словами, Україна технічно змогла б транспортувати "зелений" водень, але стоїть ще на самому початку.