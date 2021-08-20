Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:59

В Україні змінять правила вступу у спадок: кому та за що доведеться заплатити

23:02

Ціни на газ в Україні можуть зрости після запуску "Північного потоку-2" – Зеленський

22:03

ЗМІ: Флагшток, що впав у Херсоні, розчавив Lexus чиновника, який відповідає за його встановлення. ФОТО

21:00

Бойова машина "Oncilla": чи може бути більш ілюстративний приклад неспроможності "Укроборонпрому", який вчергове зібрались реформувати?

20:01

"Кращий момент, щоб просунути ініціативи для покращення стосунків із США", – експерт-міжнародник про візит Зеленського до Вашингтону

19:01

Британія затвердила препарат Ronapreve для лікування COVID-19

18:30

Сонячно, але вже вже одними шортами та "бретельками" не обійтися: Діденко розповіла, якою буде погода 21 серпня

18:00

Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу

17:21

Політика Меркель щодо "Північного потоку-2" була на боці Росії, а не України – радник президента Польщі

17:00

Муженко заявив, що у штурмі Іловайська не було потреби: "Був би звільнений Луганськ"

16:36

Разумков прокоментував ймовірність своєї відставки

16:00

Казарин: Тридцатилетие независимости – это хороший повод подвести итоги

15:01

"Наші життя під загрозою". Афганська телеведуча заявила, що їй заборонили працювати

14:07

В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за фальшиві довідки про щеплення

13:30

Екснардеп Семен Семенченко оголосив голодування

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Ціни на газ в Україні можуть зрости після запуску "Північного потоку-2" – Зеленський

  13   0 20.08.2021, 23:02 | Новости, Экономика
Ціни на газ в Україні можуть зрости після запуску "Північного потоку-2" – Зеленський

Українським трубопроводом транспортуватиметься менше палива.

Президент Володимир Зеленський допустив підвищення тарифів на природний газ для українців після запуску російського трубопроводу "Північний потік-2".

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам видань з країн "Нормандської четвірки" та США – Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" та "Новая газета".

Про це пише ОП, інформує UAINFO.org.

Він уточнив, що ціни можуть зрости, тому що українським трубопроводом транспортуватиметься менше палива.

При цьому глава держави не виключає, що транспортування газу через "ПП-2" може відбутися не одразу. Цей час Україна має використати для захисту своїх інтересів та енергетичної безпеки.

"Але це довгий шлях, навіть якщо до повного завершення "Північного потоку – 2" залишається 1% робіт. Одна справа – побудувати газопровід, а інша – запустити його, на це потрібен час. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права та міжнародних енергетичних стандартів. Потрібно враховувати також гарантії. Ми використаємо час для захисту власних інтересів", – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що тема "Північного потоку – 2" – серед пріоритетних у порядку денному його зустрічі з Байденом у Вашингтоні.

"Північний потік – 2" – це зброя. Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу й тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необов’язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди країні. Досить використати економічні інструменти", – пояснив Зеленський.

За його словами, Україна технічно змогла б транспортувати "зелений" водень, але стоїть ще на самому початку.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (415)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]