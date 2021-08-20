"Кращий момент, щоб просунути ініціативи для покращення стосунків із США", – експерт-міжнародник про візит Зеленського до Вашингтону

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із Президентом США Джо Байденом у Вашингтоні має запропонувати своє бачення подальшого розвитку відносин Україна-США і конкретні програми та кроки, завдяки яким така співпраця буде корисною і ефективною для обох країн.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса, передає UAINFO.org.

"У Володимира Зеленського буде один із найкращих шансів поговорити безпосередньо із Джо Байденом та його командою, щоб дати зрозуміти, яку роль Україна відіграє для США, особливо зараз, коли США змінюють свою зовнішню політику і переходять до вузьконаправленої політики щодо забезпечення виключно своїх інтересів", - сказав він.

За словами експерта, для України зараз важливо "принципово вирішити із США питання, які будуть у подальшому відносини", і відповідне питання давно назріло, особливо "після візиту Блінкена до України, саміту Путін-Байден та відкриття "Північного потоку-2".

"У України є певні проблеми у взаємостосунках із США... Тому Україна має продемонструвати США, як ми можемо бути для них ефективними і що ми для них значимо загалом", - впевнений він.

Ілія Куса акцентував, що президент України Володимир Зеленський має під час розмови із Байденом має запропонувати своє бачення зовнішньої політики, а також погляд на регіональну політику.

"Необхідно перевести стосунки у ділове русло, менше говорити гаслами, а більше говорити конкретними справами. Це те, що зараз цікавить США: вони не будуть витрачати гроші і ресурси на той чи інший напрямок, якщо не вбачають в ньому сенсу для США", - впевнений експерт.

"Саме тому візит президента Зеленського до Вашингтону - кращий момент просунути свої ідеї та ініціативи, щоб покращити стосунки із США", - завершив Ілія Куса.

Як відомо, події в Афганістані не змінили плану підготовки візиту президента України Володимира Зеленського до США, однак у зв'язку з розширенням програми візиту його зустріч з президентом Джо Байденом відбудеться 31, а не 30 серпня.

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