Екснардеп Семен Семенченко оголосив голодування

Колишній народний депутат Семен Семенченко оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти переносу судом розгляду його справи

Про це йдеться у повідомленні на сторінці експарламентаря в Facebook, інформує UAINFO.org.

Семенченка обвинувачують у "створенні незаконного збройного формування".

"Апеляційний суд знову переніс розгляд справи Семен Семенченко на 3 вересня. Семен Семенченко під час судового засідання оголосив про початок безстрокового голодування. Подивимось хто кого!", - йдеться у повідомленні.

У суді стверджують, що причиною переносу є те, що Солом'янський районний суд Києва не в встиг за місяць передати документи по справі. Однак адвокати Семенченка впевнені у тому, що судді, розуміючи фейковість обвинувачень, "не хочуть бруднити руки ухвалюючи беззаконні рішення під тиском СБУ та Офісу президента".

Нещодавно Семена Семенченка повернули до слідчого ізолятора СБУ, він перебуває під вартою вже півроку з перервою на 12 днів домашнього арешту. Захисники ексдепутата повідомили, що їх клієнта позбавили права на побачення з рідними та близькими, а СБУ погрожує кримінальними провадженнями його дружині Наталці Музиці.

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