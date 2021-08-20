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Смерть Шишова: чому білоруса не поховали, а його тіло два тижні знаходиться в морзі?

  7   0 20.08.2021, 13:01 | Новости, Общество
Смерть Шишова: чому білоруса не поховали, а його тіло два тижні знаходиться в морзі?

Через два тижні після смерті білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в одному з парків Києва, його тіло досі перебуває у морзі.

Про це розповіла дівчина Шишова Божена Жолудь в інтерв'ю "Суспільному", інформує UAINFO.org.

Вона вважає, що розслідування справи навмисне затягують.

"Досі тіло не поховали. Мені прокуратура не дає дозволу на поховання. Мовляв, проводяться слідчі дії і, якщо їм щось знадобиться, щоб не робити ексгумацію, вони не віддадуть доки буде тривати слідство", - зазначає Божена Жолудь.

Дівчина розповіла, що їй не дають побачити тіло хлопця. 

"Я ставила питання, чи зможу його побачити? Вони сказали, що якщо ви захочете, то ви зможете його побачити в морзі. Але труна буде закрита і стоїть вже навіть питання, чи зможуть його одягнути. У мене таке враження, що просто навіть не хочуть, щоб я щось побачила"- говорить вона.

Божена поскаржилася на бюрократичну тяганину. Крім того дівчина звернула увагу, що на допитах слідчі більше розпитують про білоруські організації в Україні, а не про самого Віталія.

"Викликають зараз білорусів на допити. От мене теж викликали, востаннє питали навіть не про Віталіка, а про якісь наші білоруські організації, які діють тут: чи знаємо ми "чим вони живуть? яким коштом?", - дивується вона.

Божена Жолудь припустила, що "хтось з представників білоруської влади може бути у змові з кимось зі структур України" і через це розслідування затягують.

ТСН

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