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Джапарова: Арешт п'ятьох кримських татар в окупованому Криму – це помста і зачистка

  4   0 20.08.2021, 12:01 | Новости, Политика
Джапарова: Арешт п'ятьох кримських татар в окупованому Криму – це помста і зачистка

Затримання і арешт п'ятьох кримських татар в окупованому Росією Криму є помстою і зачисткою, заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказала перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Це, на жаль, системна історія, ми розуміємо, що мета таких акцій - одна, і дуже проста: параліч, ввести людей в такі умови страху, щоб кожен розумів, що може бути наступним, щоб ні присутності опору не було. Це така зачистка. П'ять затриманих - це активісти, люди, які відвідували судові засідання, допомагали родичам. Один з них в ніч перед тим, як будинок його матері обшукали, повернувся з Ростова-на-Дону, де оголошували вирок іншим кримським татарам. Думаю це акт помсти ", - сказала Джапарова.

Вона також зазначила, що політичні в'язні, які містяться на території Росії, отримують допомогу, яку фінансує Україна через Міністерство закордонних справ.

"Політичні в'язні, які сьогодні знаходяться або в окупованому Криму, або в Ростові-на-Дону, в інших частинах Росії, мають консульський захист і захист адвокатів, які фінансуються Україні", - сказала Джапарова.

Російські силовики вранці 17 серпня прийшли з обшуками в будинки кримських татар в окупованому Криму. За підсумками «слідчих заходів» затримано п'ятьох активістів, які боролися проти порушення прав людини окупантами. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні питання звільнення кримських татар загальмоване. В інтерв'ю "Українській правді" він розповів, що змінити це можна тільки шляхом переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

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