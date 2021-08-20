Администрацию США предупреждали о неизбежности захвата Кабула талибами еще в июле – WSJ

Еще месяц назад Госдепартамент США был предупрежден о том, что "Талибан" имеет все возможности для захвата власти в Кабуле на фоне вывода американских войск из Афганистана.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что 13 июля около двух десятков американских дипломатов в Кабуле через конфиденциальный канал "несогласия" направили руководству Госдепа сообщение о том, что наступление талибов неизбежно и афганские военные, вероятно, не смогут его остановить.

В связи с этим авторы тайной телеграммы предлагали ряд рекомендации относительно путей смягчения кризиса, а также советовали ускорить эвакуацию.

Кроме того, Госдеп призвали использовать "более жесткие формулировки" при описании совершенных талибами зверств.

Собеседник издания, пожелавший остаться анонимным, отметил, что информация "была немедленно доложена госсекретарю (Энтони Блинкену. - Ред.), и он лично одобрил ответ".

Заметим, что президент США Джо Байден продолжает защищать решение о выводе американских войск из Афганистана и уверяет, что "наступление хаоса" в этой ситуации было неизбежным.

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула, но сейчас там прекращены все коммерческие рейсы.

ТСН