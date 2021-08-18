Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:30

Виктор Небоженко: Впереди талибов ждут шесть острых политических проблем

23:00

Юрий Романенко: Кличко открыто пошел на конфликт с Офисом президента и лично с Зеленским, понимая, что вопрос его отставки с поста главы КГГА уже решен

20:01

"Все зроблять по-своєму". Принц Гаррі і Меган Маркл мають намір провести таємну церемонію хрещення дочки Лілібет

19:01

"Зустріч із Меркель несе загрозу". Павло Клімкін виявив нову небезпеку для України

18:01

Люди "подсаживаются" на работу как на наркотик из-за дофамина, – эксперт

17:10

Політолог: "Заборона спілкування нардепів з РФ без дозволу президента – цілком логічна"

16:04

У таборі "Молода гвардія" у хворих на COVID-19 знайшли штам "Дельта": Одещині загрожує колапс

15:02

У Києві на братських могилах в Маріїнському парку монтують сцену для італійського тенора. ФОТО

14:04

Талибы захватили военную технику, которую США предоставили Афганистану

13:03

Муж Скарлетт Йоханссон подтвердил ее вторую беременность

11:59

Береза: Венедиктову может сменить Баканов. А Ермак может уйти с должности главы Офиса президента

11:06

Рейтинг Байдена упал до рекордной отметки

10:30

Майже 1500 за добу. Показник захворюваності COVID-19 в Україні найбільший за останні два місяці

10:00

Офіційно: Петраков очолив збірну України з футболу

09:30

Машовец: Интрига затягивается. Авось, Мордору станет не до нас

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Виктор Небоженко: Впереди талибов ждут шесть острых политических проблем

  10   0 18.08.2021, 23:30 | Новости, Мир
Виктор Небоженко: Впереди талибов ждут шесть острых политических проблем

"Весь мир поражается, как быстро талибы захватили власть в Афганистане. Но одно дело захватить власть, а другое дело удержать власть. Надо брать ответственность за все что происходит в стране. Поэтому впереди талибов ждут шесть острых политических проблем", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Виктор Небоженко, информирует UAINFO.org.

"Первая - это неизбежный конфликт между победившем пуштунами, составляющими большинство Талибан, а также таджиками и узбеками за право на сепаратизм и участие в политике страны.

Вторая острая проблема - это вероятный конфликт между публичным политическим руководством Талибан, которому придется идти на компромисс с различными международными силами и полевыми командирами, которые с боями захватили Афганистан. Они будут требовать у политиков Талибана своей доли власти, уважения и богатства.

Третья проблема любой молодой власти, которая сталкивается с хаосом и тяжестью управления страной - это борьба «ястребов» и «голубей» Одни группа политиков и командиров Талибана будет требовать жестоких, кровавых методов укрепления власти и проведения своих реформ. А другая группа будет предлагать более спокойные, мирные и компромиссные решения достижения тех же целей. Борьба между ними будет очень жестокой.

Четвертая проблема Талибана - это геополитическое самоопределение власти. Талибану придется выбрать между странами буйной и многоликой исламской цивилизации или могущественным Китаем. Китай больше других заинтересован в контроле за Афганистаном, так как через него проходят основные магистрали китайского мегапроекта «Новый шелковый путь» или «Один пояс - один путь». Но проблема в том, что в истории еще не было примеров успешного взаимодействия между исламской и китайской цивилизацией. Как будут взаимодействовать, на примере Афганистана, исламский и китайские миры, а не конкретные государства - трудно сказать.

С этим противоречием связано и следующе, пятое противоречие. Сейчас Талибан объявил о создании афганского халифата, а не национального государства. А это означает, что Талибан взял на вооружение тактику Путина - там, где есть мой язык или моя вера, там будет моя власть. Иными словами, Талибан может успешно двигаться как в сторону Средней Азии,так и помогать уйгурам Китая. Талибану придется определиться - они халифат (теократия, не признающая границ) или полноценное государство с международными обязательствами и нормами.

Вероятно, талибанский "аутсорсинг" будет очень модным и востребованным во все Большом Ближнем Востоке.

Самая соблазнительная для Талибана цель - это Ферганская долина, дающая контроль над всей Средней Азией. На первых порах у талибов будет много союзников и желающих разделить с ними успех, и даже свои прокси-силы, активно работающие в Средней Азии.

Последняя, но самая сложная, шестая проблема Талибана - это борьба с элитной коррупцией. Обычно, те, кто завоевывают власть активно начинают использовать борьбу с коррупцией как средство борьбы со своим экономическими конкурентами и политическими противниками. А потом и сами используют коррупционную пирамиду, для укрепления своей власти и обогащения. Как правило, победившие " революционеры" легко перерождаются в обычных коррупционеров. Это перерождение исламских радикалов угрожает и Талибану.

Если Талибан не справится с решением этих шести политических проблем, то несмотря на быстрый и шумный успех, ему придется уйти в историю, как и предыдущим режимам власти Афганистане", - завершает Неоженко.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (375)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]