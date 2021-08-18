Виктор Небоженко: Впереди талибов ждут шесть острых политических проблем

"Весь мир поражается, как быстро талибы захватили власть в Афганистане. Но одно дело захватить власть, а другое дело удержать власть. Надо брать ответственность за все что происходит в стране. Поэтому впереди талибов ждут шесть острых политических проблем", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Виктор Небоженко, информирует UAINFO.org.

"Первая - это неизбежный конфликт между победившем пуштунами, составляющими большинство Талибан, а также таджиками и узбеками за право на сепаратизм и участие в политике страны.

Вторая острая проблема - это вероятный конфликт между публичным политическим руководством Талибан, которому придется идти на компромисс с различными международными силами и полевыми командирами, которые с боями захватили Афганистан. Они будут требовать у политиков Талибана своей доли власти, уважения и богатства.

Третья проблема любой молодой власти, которая сталкивается с хаосом и тяжестью управления страной - это борьба «ястребов» и «голубей» Одни группа политиков и командиров Талибана будет требовать жестоких, кровавых методов укрепления власти и проведения своих реформ. А другая группа будет предлагать более спокойные, мирные и компромиссные решения достижения тех же целей. Борьба между ними будет очень жестокой.

Четвертая проблема Талибана - это геополитическое самоопределение власти. Талибану придется выбрать между странами буйной и многоликой исламской цивилизации или могущественным Китаем. Китай больше других заинтересован в контроле за Афганистаном, так как через него проходят основные магистрали китайского мегапроекта «Новый шелковый путь» или «Один пояс - один путь». Но проблема в том, что в истории еще не было примеров успешного взаимодействия между исламской и китайской цивилизацией. Как будут взаимодействовать, на примере Афганистана, исламский и китайские миры, а не конкретные государства - трудно сказать.

С этим противоречием связано и следующе, пятое противоречие. Сейчас Талибан объявил о создании афганского халифата, а не национального государства. А это означает, что Талибан взял на вооружение тактику Путина - там, где есть мой язык или моя вера, там будет моя власть. Иными словами, Талибан может успешно двигаться как в сторону Средней Азии,так и помогать уйгурам Китая. Талибану придется определиться - они халифат (теократия, не признающая границ) или полноценное государство с международными обязательствами и нормами.

Вероятно, талибанский "аутсорсинг" будет очень модным и востребованным во все Большом Ближнем Востоке.

Самая соблазнительная для Талибана цель - это Ферганская долина, дающая контроль над всей Средней Азией. На первых порах у талибов будет много союзников и желающих разделить с ними успех, и даже свои прокси-силы, активно работающие в Средней Азии.

Последняя, но самая сложная, шестая проблема Талибана - это борьба с элитной коррупцией. Обычно, те, кто завоевывают власть активно начинают использовать борьбу с коррупцией как средство борьбы со своим экономическими конкурентами и политическими противниками. А потом и сами используют коррупционную пирамиду, для укрепления своей власти и обогащения. Как правило, победившие " революционеры" легко перерождаются в обычных коррупционеров. Это перерождение исламских радикалов угрожает и Талибану.

Если Талибан не справится с решением этих шести политических проблем, то несмотря на быстрый и шумный успех, ему придется уйти в историю, как и предыдущим режимам власти Афганистане", - завершает Неоженко.