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"Зустріч із Меркель несе загрозу". Павло Клімкін виявив нову небезпеку для України

  23   0 18.08.2021, 19:01 | Новости, Политика
"Зустріч із Меркель несе загрозу". Павло Клімкін виявив нову небезпеку для України

Зустріч Володимира Зеленського та Ангели Меркель може бути потенційно небезпечною для України.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив побоювання у зв'язку з можливими результатами майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Ексміністр припускає, що ця зустріч є потенційно небезпечною, оскаільки Меркель з метою скасування джерела нестабільності для Європи буде чинити якийсь тиск на Зеленського, який буде змушений піти на неприйнятні компроміси.

Клімкін гіпотетично припускає, що канцлерка може сказати: "Володимире, бачиш, я скоро йду. Я є великою фанаткою України. Ти не знаєш, якою буде наступна адміністрація, яким буде наступний уряд у Німеччині. Краще домовся зі мною на цих умовах".

Далі міністр коментує: "Я бачу великі ризики. У чому мета Меркель? Не створити нову спіраль нестабільності. Меркель як фанатка стабільності це дуже добре розуміє. І розуміє, що ситуація може розхитуватися або всередині країни, або з Росії. Путін, на жаль, дуже добре це вміє... Німеччині потрібна спокійна ситуація з Україною, щоб не створити джерело нестабільності для всієї Європи. Як із військової точки зору, так і з точки зору енергетичної безпеки ".

Ексміністр "не збирається засуджувати президента" за якісь результати, але дав пораду: "Я думаю, перед тим, як зустрічатися з Меркель, Зеленському або комусь із його команди слід обов'язково спробувати сконтактувати з американцями, з Євросоюзом, з поляками і побудувати чітку матрицю нашої гри. Час для цього є, хоча його й трохи ".

У ситуації, коли представників України швидше за все не запросять за стіл переговорів щодо "Північного потоку-2", Клімкін швидше сподівається на ключове партнерство з США і вважає, що президенти України та США будуть "відчувати один одного і в майбутньому... мінімально довіряти один одному".

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