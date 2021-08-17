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Сидящий на коротком поводке в РФ Янукович неожиданно гавкнул в честь 30-тилетия Независимости Украины. Видимо в Кремле дали команду и он отрабатывает – Береза

  6   0 17.08.2021, 16:04 | Новости, Политика
Сидящий на коротком поводке в РФ Янукович неожиданно гавкнул в честь 30-тилетия Независимости Украины. Видимо в Кремле дали команду и он отрабатывает – Береза

"Сидящий на коротком поводке в РФ беглый проворовашийся экс-президент Украины Янукович неожиданно гавкнул в честь 30-тилетия Независимости Украины. Видимо в Кремле дали команду и он отрабатывает. Не будет исполнять команды - отправят в Украину", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.  

"В тексте, который явно написан не Януковичем, набор кремлевских мифов и штампов приправленных слезливыми стенаниями в стиле "То, что народ при нашей власти жил лучше - это факт". Но почему-то Янукович не перечислил представителей этого народа, а вернее "Семьи" - Азаров, Пшонка, Арбузов, Клименко, сам Янукович с семьёй и многие другие. Они точно жили лучше в Украине. А теперь живут в Москве. Видно, что не бедствуют. Наколядовали в Украине так, что и на жизнь вне Украины хватает. Но по старым временам скучают. Хотя, может Янукович пишет о страусах, которые жили у него в Межигорье, которое он построил на украденные у украинцев деньги? Не знаю скучают ли страусы за Януковичем, но он похоже их не забыл и видимо считает их своим народом.

А если серьёзно, то дважды сидевший зек, которого мудрый украинский народ выбрал в президенты, теперь самый послушный инструмент в руках Кремля. И используют его, когда хотят. Значит желание самого "легитимного" никого не интересует. И это заявление можно рассматривать лишь с точки зрения топорной пропагандистской работы российских спецслужб. Или чтоб посмеяться. А ещё можно спросить у Марии Захаровой, когда будет подобное заявление от МИДа РФ по Януковича, как на скриншоте в этом посте? Но если она в обычном запое, то ничего не ответит. А если с похмелья, после ещё одного перепоя настойкой боярышника, то банально соврет. А вопрос ведь реально интересный", - завершает Береза.

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