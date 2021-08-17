Умер "отец судоку" Маки Кадзи

В Японии умер Маки Кадзи - бывший глава издательства Nikoli, которого называют "отцом судоку" за роль в популяризации цифровой головоломки. Об этом 17 августа сообщило агентство Reuters, пишет Корреспондент.

Как уточнили в Nikoli, Кадзи скончался 10 августа в возрасте 69 лет. Причиной его смерти стала холангиокарцинома - рак желчных протоков.

"Господин Кадзи был известен как "отец судоку" и почитаем любителями головоломок по всему миру", - отметили в издательстве.

Судоку - числовой кроссворд, который изобрел швейцарский математик Леонард Эйлер в 18 веке.

Nikoli в 1980-х годах начало публиковать числовые головоломки на страницах своего журнала, что впоследствии принесло им общемировую известность. Кадзи многие годы создавал и улучшал судоку с помощью читателей.