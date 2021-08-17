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Бортник: Пример талибов "вдохновит" многих и может стать началом нового витка турбулентности – обострения многочисленных конфликтов

  5   0 17.08.2021, 15:01 | Новости, Мир
Бортник: Пример талибов "вдохновит" многих и может стать началом нового витка турбулентности – обострения многочисленных конфликтов

"Ситуация в Афганистане пример того, что: 1. Все что построено на внешней поддержке и легитимизации -нежизнеспособно, хрупко и временно", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Руслан Бортник.

"Необходимо строить свое государство на собственных возможностях и приоритетах; развивая экономику, выстраивая объединяющую гуманитарную политику и безопасность.

2. Глобальные возможности США ограничены. Ограничены прежде всего внутриамериканскими политическими процессами. Продолжится рост роли региональных лидеров, отдельных государств и даже транснациональных политических движений.

Апеллировать сегодня к старым правилам бессмысленно - на глазах рождаются новые - хоть красиво и безопасно. Нет вечных друзей и врагов, есть вечные интересы.

3. Любое государство, политическое, религиозное движение, народ без государства в результате длительной и кровопролитной борьбы, жертвенности, может достигнуть своих целей, пускай против него даже весь мир (и это не преувеличение). Пример талибов "вдохновит" многих в современном мире и может стать началом нового витка турбулентности - обострения многочисленных конфликтов.

Но для этого необходимо единство и ясные цели", - завершает Бортник.

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