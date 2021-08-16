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Експерт розповів про побічні реакції після вакцинації від COVID-19 і коли вони мають минати

  66   0 16.08.2021, 16:08 | Новости, Общество
Експерт розповів про побічні реакції після вакцинації від COVID-19 і коли вони мають минати

Які реакції на щеплення є нормальними - пояснює лікар-імунолог / фото УНІАН / Немеш Янош

Лікар-імунолог, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій розповів про побічні реакції після вакцинації від COVID-19, які повинні минати за декілька днів.

Про це він повідомив у відеоблозі, йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook, пише УНІАН.

"Не варто хвилюватися, якщо після вакцинації у вас з'явилося: почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції, лихоманка чи озноб, головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі, нудота, втомлюваність, сонливість чи безсоння, запаморочення", - заявив він.

За словами імунолога, це нормальні реакції, які минають за кілька днів.

"Якщо такі симптоми не минули або ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до сімейного лікаря", - наголосив він.

Лапій наголошує, що вакцинація від COVID19 запобігає тяжкому перебігу хвороби й госпіталізації та рятує ваше життя

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 млн 722 тис. 695 людей, з них отримали одну дозу - 4 млн 722 тис. 693 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 млн 738 тис. 073 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 7 млн 460 тис. 766 щеплень.

УНІАН

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