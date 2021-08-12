Два роки Ради: кожен п’ятий "слуга народу" – фігурант гучного скандалу

Два роки роботи Верховної Ради IX скликання охарактеризувалися значною кількістю публічних скандалів, пов'язаних із народними депутатами «Слуги Народу».

Про це пише Комітет виборців України, інформує UAINFO.org.

Аналіз відкритих джерел показує, що фігурантом гучного скандалу став кожен п'ятий депутат монобільшості - всього 53 народні депутати.

Серед основних причин скандалів: проросійські заяви депутатів «Слуги Народу», неетична поведінка, зокрема, й під час планерних засідань ВР, а також звинувачення в корупції.

Серед лідерів за кількістю публічних скандалів - Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Євген Шевченко, Максим Бужанський, Давид Арахамія.

«Це безпрецедентна кількість публічних скандалів як для однієї фракції. Попри обіцянки В. Зеленського прощатися зі скандальними депутатами, більшість з них досі є членами фракції. Деякі політики спромоглися потрапити відразу в декілька гучних скандалів за два роки роботи в парламенті. Серед можливих причин такої ситуації - формування виборчого списку на парламентських виборах не на основі професійних якостей кандидатів, а завдяки особистим симпатіям. В результаті в парламент потрапили десятки осіб, які ніколи раніше не займалися політикою і не розуміють основ публічної комунікації», - прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

«Велика кількість скандалів не лише знижує довіру громадян до дій влади, але й загалом негативно позначається на ставленні до парламенту», - додав О. Кошель.

Нижче наведено основних фігурантів скандальних ситуацій за перші два роки роботи ВР.