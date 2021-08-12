Стало відомо, скільки Мессі зароблятиме в ПСЖ

Новачок ПСЖ 34-річний Ліонель Мессі отримуватиме найбільшу зарплату в чемпіонаті Франції.

Аргентинець матиме €41 млн на рік після сплати податків, повідомляє Le Parisien, пише Gazeta.ua.

Мессі отримає підписний бонус в розмірі €40 млн. Таким чином Ліонель загалом може заробити понад €120 млн за 24 місяці.

Раніше найбільш високооплачуваним гравцем був нападник ПСЖ Неймар, зарплата якого становить €36,8 млн на рік.

Ліонель Мессі виступав за "Барселону" із 2003-го по 2021 рік. Аргентинець не зміг підписати новий контракт із каталанським клубом через фінансові обмеження іспанської Ла Ліги в зарплатах гравців.

Минулого сезону ПСЖ дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів та став срібним призером чемпіонату Франції.

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