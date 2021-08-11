Блінкен призначив спецпосланця США по "Північному потоку-2"

У 2017-2020 Хохштейн був членом наглядової ради українського "Нафтогазу".

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив призначення Амоса Хохштейна на посаду спецпосланця Держдепартаменту з питань енергетики.

Про це він повідомив у Twitter, інформує UAINFO.org.

Як відомо, Хохштейн відповідатиме за реалізацію американо-німецької угоди, що дозволяє добудувати російський газопровід "Північний потік-2". Повідомлялося, що він був одним з головних противників завершення будівництва.

У 2017-2020 Хохштейн був членом наглядової ради українського "Нафтогазу", де, за деякими відомостями, був особистим представником інтересів Байдена.