Лига чемпионов: результаты квалификации, пары раунда плей-офф

"Шахтер" и украинский тренер Юрий Вернидуб во главе "Шерифа" продолжают борьбу в квалификации.

10 августа состоялись ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, информирует UAINFO.org.

В следующий этап пробился донецкий "Шахтер", который дважды обыграл "Генк".

Также в раунде плей-офф Украину будут представлять украинский тренер Юрий Вернидуб, который с молдавским "Шерифом" сенсационно прошел сербскую "Црвену Звезду", игроки "Ференцвароша" Александр Зубков и Игорь Харатин, а также нападающий "Бенфики" Роман Яремчук, который своим ударом помог обыграть "Спартак".

Результаты матчей

Путь представителей лиг

"Шахтер" (Украина) - "Генк" (Бельгия) - 2:1 (4:2 по сумме двух встреч)

"Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия) - 3:1 (5:1 по сумме двух встреч)

"Митьюлланд" (Дания) - ПСВ (Нидерланды) - 0:1 (0:4 по сумме двух встреч)

"Бенфика" (Португалия) - "Спартак" (Россия) - 4:0 (2:0 по сумме двух встреч)

Путь чемпионов

"Шериф" (Молдова) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 1:0 (2:1 по сумме двух встреч)

"Славия" (Чехия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:0 (1:2 по сумме двух встреч)

"Лудогорец" (Болгария) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:2 и 4:1 по пенальти (3:3 по сумме двух встреч)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 3:1 (4:2 по сумме двух встреч)

"Легия" (Польша) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 0:1 (1:2 по сумме двух встреч)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Мальме" (Швеция) - 1:2 (2:4 по сумме двух встреч)

Пары раунда плей-офф

"Монако" (Франция) - "Шахтер" (Украина)

"Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды)

"Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Мальме" (Швеция) - "Лудогорец" (Болгария)

"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватия)