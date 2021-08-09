Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:00

Звезду фильма "В бой идут одни "старики" обвинили в сексуальных домогательствах

16:02

Кочетков: В качестве диджея Арахамия выглядит значительно убедительнее и профессиональнее, чем в качестве депутата

15:00

Юрий Бутусов: Уроки российско-грузинской войны для Донбасса

14:00

Обнаружен тревожный признак, указывающий на риск скорой смерти

13:00

Вращение Земли замедляется: ученые назвали возможные причины и последствия

12:00

В Индонезии запретили "тест на девственность", без которого женщин не принимали в армию

11:01

Напився "в чемодан": в аеропорту Москви чоловік спробував здати себе в багаж (відео)

10:01

У львівській кав'ярні замість килимка постелили прапор "ДНР" (фото)

09:01

Стало відомо, що обговорять Зеленський і Байден у Вашингтоні

08:09

Кан: Мы хотим выиграть 10-е чемпионство кряду

07:10

Названы симптомы приближающегося инсульта

06:11

Дженнифер Энистон назвала фильм, за который ей стыдно

05:12

Шпионы заметили на тестах новый Ranger Rover PHEV

04:13

Комаровский предупредил о "летних" вирусах, вызывающих опасное заболевание

03:05

Тоттенхэм заинтересован в подписании Лаутаро

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Кочетков: В качестве диджея Арахамия выглядит значительно убедительнее и профессиональнее, чем в качестве депутата

  7   0 09.08.2021, 16:02 | Новости, Политика
Кочетков: В качестве диджея Арахамия выглядит значительно убедительнее и профессиональнее, чем в качестве депутата

«Слуги народа» и их адепты недоумевают, с какой стати сетевой народ возмущается тем, что Давид Арахамия подиджействовал на каком-то молодежном мероприятии. Типа, нормально ведь зажигает, в чем вопросы?", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org

"Полагаю, возмущение украинцев вызывает именно то, что в качестве диджея Арахамия выглядит значительно убедительнее и профессиональнее, чем в качестве депутата, главы фракции и руководителя совета по инвестициям. За что, собственно, и получает очень немаленькую зарплату.

Перефразируя «Бриллиантовую руку»: «Дурик, ты зачем профессию сменил?!», - завершает политолог.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (178)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]