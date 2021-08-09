Кочетков: В качестве диджея Арахамия выглядит значительно убедительнее и профессиональнее, чем в качестве депутата

«Слуги народа» и их адепты недоумевают, с какой стати сетевой народ возмущается тем, что Давид Арахамия подиджействовал на каком-то молодежном мероприятии. Типа, нормально ведь зажигает, в чем вопросы?", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

"Полагаю, возмущение украинцев вызывает именно то, что в качестве диджея Арахамия выглядит значительно убедительнее и профессиональнее, чем в качестве депутата, главы фракции и руководителя совета по инвестициям. За что, собственно, и получает очень немаленькую зарплату.

Перефразируя «Бриллиантовую руку»: «Дурик, ты зачем профессию сменил?!», - завершает политолог.