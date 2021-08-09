Юрий Бутусов: Уроки российско-грузинской войны для Донбасса

"8 августа 2008 года, после 17 лет необъявленной войны России против Грузии, началась официальная российско-грузинская война. Обстановка в Южной Осетии во многом схожа с обстановкой на Донбассе, и там Михаил Саакашвили уже применял очень многие инструменты деоккупации, которые сейчас, спустя 13 лет, пытается применить Украина на Донбассе. И еще стоит сказать - обстановка в Южной Осетии имела свои минусы, но имела и свои плюсы для грузин. Но чтобы грамотно использовать преимущества, к этому надо готовиться. Грузия могла не проиграть войну, а стать гораздо сильней, при более точном и компетентном военном планировании", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Что общее между ситуацией в Южной Осетии и на Донбассе?

1. Россия вела необъявленную войну против Грузии в Абхазии и Осетии с 1991 года. Формально Россия говорила о своем неучастии в войне, а фактически лилась кровь все эти годы. Саакашвили применил армию для по сути военно-полицейской операции на территории Грузии, чтобы отреагировать на очередную волну обстрелов и диверсий, который провели "ополченцы" против грузин. 8 августа Россия перестала скрывать свое участие в войне и ударила по Грузии открыто, чтобы не допустить освобождения Осетии.

2. Грузинские и осетинские села в регионе располагались вперемешку, грузины и осетины пользовались одними и теми же дорогами, Южная Осетия была одним целым, который было невозможно разорвать. Россия не могла полностью взять регион под контроль, а Грузия не могла отгородиться от проблемы Осетии стеной.

3. Россия создала войска "осетинских ополченцев", которыми официально командовали российские офицеры, среди которых было множество российских "добровольцев", российское оружие и российские зарплаты. Именно они вели необъявленную войну против Грузии.

Что сделал Саакашвили для урегулирования и что все еще не может сделать Украина на Донбассе?

1. Саакашвили провел государственные реформы, которые позволили построить силовые структуры, обеспечили быстрый рост экономики, дали государству ресурсы для продолжения войны, остановили эмиграцию из страны, привлекли иностранные инвестиции.

2. Саакашвили проводил политику умиротворения. Грузинские села в Осетии получили гораздо более высокий уровень благосостояния, чем осетинские села под российским контролем. Были созданы все условия для демонстрации преимуществ жизни в составе Грузии для осетин.

3. В ходе военной реформы Грузия в некоторых сегментах обеспечила техническое превосходство над регулярной российской армией: системах управления и связи, тактической разведки с беспилотников (российская армия на Кавказе вообще их не имела), модернизированные грузинские танки Т-72SIM превосходили по своим качествам основные российские Т-72Б. Качественное превосходство грузинской армии над отрядами "ополченцев" было абсолютным.

Главные проблемы, которые не смогла решить Грузия перед началом масштабных боевых действий 8 августа:

1. Отсутствие правильных целей. Операция 8 августа по заходу в город Цхинвали оказалась политическим решением, которое полностью противоречило требованиям тактики и стратегии. Главные боевые задачи и главные потери пришлось нести самому слабо сколоченному соединению - 4-й пехотной бригаде, которая только недавно была создана, и не имела достаточного времени на подготовку, слаживание, была плохо вооружена.

2. Отсутствие доктрины боевых действий, дипломатических и информационных операций. Грузия долгие годы вела против агрессора партизанскую и позиционную войну, но не готовилась к сценарию эскалации маневренных боевых действий, полномасштабного вторжения, которые фактически спровоцировала Россия обстрелами и диверсиями.

3. Грузия не имела союзников, которые были бы готовы оказать ей немедленную военную и техническую помощь.

4. Грузия признала размещение регулярной российской армии на своей земле в виде "миротворческих сил". Разрывать "миротворческий мандат" россиян, уничтожать российские базы и посты Грузия не решилась - то есть сама лишила себя возможности оказать сопротивление агрессору. Грузинские колонны окружали Цхинвали на глазах постов российских "миротворцев", которые спокойно передавали всю информацию своему командованию, грузины это понимали, но не предпринимали никаких действий против россиян. При этом все равно "миротворцы" атаковали грузин и все равно Россия заявила, что грузины на "миротворцев" напали первыми.

5. Низкая боеспособность армии. Количественный рост, постройка баз, инфраструктуры, закупка техники, все это отодвинуло на задний план ключевую характеристику армии - боеспособность. На высокие зарплаты в грузинскую армию пошло немало "заробитчан", которые были плохо мотивированы и закалены для самостоятельных действий в хаосе боя. Боеспособность - это не "стандарты НАТО", это моральные и лидерские качества личного состава, это то, как само государство строит свою военную машину.

Какие факторы военной операции по освобождению Осетии не учло руководство Грузии?

1. Выбор времени. Грузия не была готова к маневренным боевым действиям в 2008-м году. Лучшая 1-я пехотная бригада в августе 2008-го находилась в Афганистане, войска только получали многие виды техники и не успели ее освоить - большая часть ЗРК "Бук" так и не были поставлены на боевое дежурство, только были развернуты 3, 4, 5 пехотные бригады, которые просто не смогли получить высокий уровень подготовки. В этих условиях отвечать большой военной операцией на российский террор было плохим решением, к большим операциям нужна серьезная и кропотливая подготовка, как показал пример Азербайджана в Карабахе.

2. Выбор точек связности действий, которые необходимо взять под контроль. Главной линией коммуникации Южной Осетии является одна магистраль, которая идет от Рокского тоннеля до Цхинвала. На высотах над этой дорогой - грузинские села, удобные точки для огневого контроля. Эта узкая горная дорога часто перекрывается зимой погодными условиями - снегом и обвалами. Во время движения российских колонн летом им пришлось сбросить в обрыв более 10 бронемашин, которые на этой дороге вышли из строя. Лето было самым выгодным временем для удара России - летная погода, максимальная проходимость дороги. Было ошибкой поддаваться на провокации России и действовать летом. Самым выгодным временем для грузинского удара была зима, которая сама по себе делала малопроходимым и Рокский тоннель и горную магистраль. В этих условиях Россия не могла эффективно применять в горах свою авиацию, не смогла бы наладить переброску войск по воздуху. Грузинские танки с тепловизорами с высот над трассой полностью контролировали бы любые передвижения. Заход в Цхинвали не решал оперативные задачи армии, а вот перекрытие магистрали обеспечивало изоляцию района боевых действий.

3. Уничтожение живой силы и баз отрядов "ополченцев", для лишения боеспособности тех подразделений, которые противник подготовил для оперативных задач. Нанесение потерь в живой силе - главная задача в локальной войне, потому что боеспособный человеческий ресурс весьма ограничен. Однако по сути базы "ополченцев" не пострадали. Показательно, что имея в наличии подразделения спецназа и легкой пехоты грузины не применили их для нанесения ударов по базам ополченцев и растянутым российским колоннам.

4. Любые узлы сопротивления, включая базы "миротворцев", которые первыми открыли огонь по грузинским войскам под Цхинвали, следовало уничтожать. Однако грузины не стали проводить ликвидацию и зачистку российского батальона под Цхинвали, хотя имели все возможности для его разгрома.

Что следовало делать Грузии в 2008-м году с военной точки зрения в ответ на увеличение российских обстрелов и диверсий?

Самым разумным в 2008-м было бы направить ресурсы на продолжение локальной войны, на усиление грузинского спецназа, на диверсии, точечные удары управляемым оружием, минометами, артиллерией по огневым точкам противника. Да, грузины несли болезненные потери, и это была серьезная внутриполитическая дестабилизация, но в такой малой войне Грузия имела преимущество и могла получить добиться большего, а к большой войне Грузия не была готова вообще.

Саакашвили поступил достойно как гражданин, не испугавшись столкновения, но как государственный деятель президент Грузии и назначенное им военное командование совершили целую серию грубейших ошибок.

До 8 августа 2008-го Грузия достаточно эффективно противостояла России в войне на истощение в Южной Осетии. Россияне наносили потери грузинам, но грузинский спецназ наносил врагу также большой урон. В такой локальной войне с применением современных технических средств Грузия не могла добиться полного освобождения Осетии, но и потери России были значительны, и Россия ничего не могла с этим поделать. Сильная прозападная Грузия была для России сама по себе тяжелым поражением на Кавказе.

Выводы:

- Нация должна осознать необходимость длительной войны, способности оказывать длительное сопротивление агрессору.

Победа в локальных войнах достигается непрямыми действиями. Войны стали продуктом интеллектуального расчета, грамотное планирование является ключевым ресурсом, обеспечивающим преимущество в исторической перспективе. А главное, что следует понимать политическим лидерам своих стран - простых решений в войне и политике нет! Нельзя просто перестать стрелять, нельзя просто заехать куда-то на танках - все это не останавливает войну, все это может наоборот - может дать агрессору новые рычаги воздействия", - завершает Бутусов