Звезду фильма "В бой идут одни "старики" обвинили в сексуальных домогательствах

Знаменитого советского актера, звезду фильма "В бой идут одни "старики" - 75-летнего Владимира Талашко обвинили во множественных сексуальных домогательствах к молодым девушкам. По предварительной информации, знаменитость приставал к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где работает.

Об этом пишет Обозреватель, информирует UAINFO.org.

Сценарист Богдан Панкрухин опубликовал на своей странице в Facebook несколько историй девушек, пострадавших от домогательств Талашко. Как оказалось, актер совершает это на протяжении 20 лет и по одной и той же схеме.

По словам пострадавших девушек, кинозвезда приглашал к себе домой, предлагал выпить, а затем "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму".

"Я - одна из девочек, которых он лапал и опускал бретельки, говорил, чтобы пофоткать. Сначала он даже сказал мне раздеваться, а потом чтобы я облизала губы, стал говорить, что я уже не школьница, а солнышко. Лапал меня за талию и говорил, что у меня прекрасная фигура. Честно, очень страшно было", - рассказала одна из студенток университета.

Кроме того, украинская журналистка Ирина Сампан также призналась, что в 2018 году Талашко после интервью пригласил ее домой, чтобы показать свои фотографии со съемок и награды. Затем он стал наливать девушке наливку, а после домогался ее. В результате через несколько минут Ирина сбежала из квартиры актера и рассказать об этой ситуации осмелилась только сейчас.