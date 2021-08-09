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Стало відомо, що обговорять Зеленський і Байден у Вашингтоні

  5   0 09.08.2021, 09:01 | Новости, Политика
Стало відомо, що обговорять Зеленський і Байден у Вашингтоні

Зараз готуються документи, які підпишуть президенти / Фото REUTERS

Президент України Володимир Зеленський обговорить з президентом США Джо Байденом три блоки питань.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", пише УНІАН.

Раніше Дмитро Кулеба і глава офісу президента Андрій Єрмак відвідали Вашингтон.

За словами Кулеби, під час візиту вони "промовляли змістовні результати", до яких повинні прийти президенти.

"Буде три блоки питань. Перший - це політичний. У нас з США з 2008 року діє стратегічне партнерство. Але, безумовно, за цей час все змінилося. І це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Другий - безпека. Безумовно, протидія російському агресору, питання Донбасу, Криму, куди і як будемо рухатися", - розповів глава МЗС.

Він зазначив, що обговорювалося кілька "дуже конкретних ідей". Озвучити їх зараз він не може.

"Третій - економіка. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом, фінансовими установами, і готуємо до візиту конкретні проекти з назвами, цифрами, термінами реалізації, які передамо на розгляд американської сторони", - зазначив Кулеба.

Також глава МЗС сказав, що після зустрічі президенти підпишуть "конкретні документи", з якими зараз працюють. 

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський очікує на плідну і змістовну зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом під час візиту до Вашингтона 30 Серпня.

Раніше Дмитро Кулеба відвідав Вашингтон для підготовки конкретних домовленостей Байдена і Зеленського. Йдеться про реалізацію амбітних планів і проектів.

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