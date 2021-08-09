Кан: Мы хотим выиграть 10-е чемпионство кряду

Член правления "Баварии" поделился целями "мюнхенцев" на сезон.

Легендарный вратарь "Баварии", а ныне один из функционеров немецкого клуба Оливер Кан рассказал о целях команды.

"Наша цель - выиграть 10-е чемпионство кряду, такое раньше не удавалось ни одному клубу из топ-5 лиг. Мы также хотим завоевать Кубок Германии и оказаться в финальных стадиях Лиги чемпионов. При этом, конечно, мы не будем ничего планировать - повреждения отыгрывают весомое значение, что нам удалось почувствовать в случае с Левандовски против "ПСЖ".

Наша цель - оставаться в топ-4 лучших клубов Европы. За последние десять лет нам удалось войти в число лучших в Европе. Так почему мы должны отходить от этой цели?", - заявил Кан.

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