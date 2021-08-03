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Польща має намір заблокувати сертифікацію "Північного потоку-2"

  14   0 03.08.2021, 11:01 | Новости, Политика
Польща має намір заблокувати сертифікацію "Північного потоку-2"

Фото: Польща має намір перешкоджати сертифікації" Північного потоку-2 " (gettyimages.com)

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG заявку на включення в процедуру сертифікації оператора газопроводу Nord Stream 2. За результатами процедури визначається, чи отримає власник газопроводу привілейоване становище на європейському газовому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті PGNiG.

PGNiG звернулися до регулюючого органу Німеччини з проханням приєднатися до процедури сертифікації, ініційованої за запитом Nord Stream 2 AG, власника газопроводу. В ході розгляду Федерального мережевого агентства (German Bundesnetzagentur, BNetzA) за участю Європейської комісії буде вирішено, чи зможе Nord Stream 2 AG виступати оператором газопроводу.

Як зазначив голова правління PGNiG SA, Павло Маєвський, "Nord Stream 2 AG не бажає дотримуватися загальних принципів Третього енергетичного пакету, мета якого - гарантувати конкуренцію і рівні умови для всіх учасників ринку. Зокрема, власник "Північного потоку-2"хоче уникнути застосування законів про поділ, доступ третіх осіб до інфраструктури і прозорих тарифів, що враховують вартість всього трубопроводу".

За його словами, важливою обставиною є також негативний вплив газопроводу Nord Stream 2 на енергетичну безпеку ЄС та окремих держав-членів.

"Ці аргументи повинні бути почуті, тому PGNiG вирішила приєднатися до процедури сертифікації, що проводиться BNetzA, і повідомити Європейську Комісію про свою позицію", - сказав Маєвський.

У PGNiG відзначили, що Nord Stream 2 AG подала заявку на сертифікацію за моделлю незалежного оператора передачі (ITO). Сертифікація в моделі ITO дозволяє оператору працювати, незважаючи на відсутність повного поділу власності з компанією-власником, що займається видобутком і постачанням природного газу, в даному випадку - з "Газпромом". Такий поділ є одним з основних принципів Третього енергопакету.

"Однак отримання сертифікації в моделі ITO призначене тільки для транспортних систем, що існували на 23 травня 2019 року, а газопровід NS2 на той момент навіть не був побудований", - йдеться в повідомленні.

Більш того, компанія Nord Stream 2 AG, зареєстрована в Швейцарії, не відповідає основному критерію сертифікації. Згідно з газовою директивою, тільки компанія з держави-члена ЄС може бути сертифікованим оператором системи передачі. Він повинен відповідати чітко визначеним критеріям з точки зору корпоративної структури, якій, однак, Nord Stream 2 AG не відповідає, додали в PGNiG

"На наш погляд, немає ніяких юридичних підстав для видачі швейцарської компанії "Газпрому" сертифікації оператора, а значить, і для запуску газопроводу. Заявка Nord Stream 2 AG повинна бути відхилена з формальних і істотних причин. На карту поставлені безпека поставок і належне функціонування енергетичного ринку ЄС",- резюмував Маєвський.

Нагадаємо, глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна не зможе запобігти завершенню будівництва російського газопроводу"Північний потік-2". У той же час, Київ зробить все можливе, щоб газопровід не був сертифікованим і не зміг заробити.

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