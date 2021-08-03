У Києві знайшли повішеним голову "Білоруського дому в Україні" Шишова

Шишов зник під час пробіжки в Києві / t.me/beldomua

Білоруса Віталія Шишова, який зник 2 серпня в Києві, знайшли повішеним сьогодні, 3 серпня, поблизу його місця проживання - в одному зі столичних парків.

Про це йдеться у заяві ГУНП в Києві, інформує УНІАН.

Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Правоохоронці будуть перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів.

Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо.

Що відомо про зникнення Шишова

Шишов зник у Києві 2 серпня під час пробіжки. Він активно допомагав громадянам Білорусі й тим, хто постраждав від режиму Олександра Лукашенка.

З номера Шишова було зроблено кілька "глухарів" - дзвінок, який відразу скидають при відповіді. Про зникнення Шишова повідомили в поліцію. До його пошуків залучили кінологів.

Загиблий був лідером Білоруського дому в Україні.

УНІАН