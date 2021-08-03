Білоруський спортсмен покинув країну після ситуації з Тімановською – журналіст "Єврорадіо"

Крістіна Тімановська в Токіо (Фото: REUTERS / Kim Kyung-Hoon)

Журналіст Дмитро Лукашук повідомив, що відомий білоруський спортсмен покинув Білорусь після ситуації з бігункою Крістіною Тімановською. Ім'я спортсмена він не розкрив.

Про це повідомляє Tribuna.

За його словами, цей спортсмен вже переїхав кордон Білорусі.

"Тільки що мені написав один відомий чоловік зі спорту, що він щойно переїхав білоруський кордон. Не буду уточнювати, поки не отримав дозволу від цієї людини дати інформацію про нього. Але факт залишається фактом. Спортсмени виїжджають з Білорусі", - заявив Лукашук.

1 серпня Крістіна Тімановська заявила, що її насильно намагалися відправити до Білорусі після того, як вона поскаржилася на тренерів білоруської національної команди на Олімпіаді. Легкоатлетка заявила, що боїться повертатися до Білорусі, оскільки там її можуть посадити до в'язниці, і попросила про допомогу японських правоохоронців.

2 серпня з'явилася інформація, що Тімановська попросила політичного притулку в Польщі, а її чоловік виїхав з Білорусі до Києва.

Польща видала спортсменці гуманітарну візу. Євросоюз привітав рішення Польщі і заявив, що спроба насильного повернення Тімановської в Білорусь - ще один доказ жорстоких репресій білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

"Вечірні Вісті"