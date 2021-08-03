Россия снова начала массово перебрасывать войска к украинской границе

ОБСЕ зафиксировала тяжелую военную технику страны-агрессора на полигонах и рядом с жилыми районами.

Как передают «Вести» Россия снова массово перебрасывает войска к украинской границе, информирует UAINFO.org.

В этот раз причиной послужили предстоящие совместные российско-белорусские учения «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали тяжелую военную технику на полигонах и рядом с жилыми районами — десятки танков, пушки и крупнокалиберные гаубицы.

В минобороны РФ заявили, что цель учений — «Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

По словам экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, разгрузка ВС России началась уже на прошлой неделе.

«Группировка имеет ударные характеристики, она направлена против Украины, в первую очередь, а также союзников — прибалтов, Польшу.

Поэтому в этой ситуации президент хочет видеть те сравнительно молодые кадры, которые приобрели опыт войны», — сказал он.

Ранее сообщалось, что противник начал размещать тяжелую военную технику в жилых районах оккупированного Донбасса.

Наблюдатели из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнаружили зенитные установки и другое запретное оружие на этой территории.