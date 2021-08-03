Претендував на золото. Ірландський боксер отримав безглузду травму під час святкування перемоги і знявся з Олімпіади

Волш пошкодив кісточку і залишив арену в інвалідному кріслі (Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino)

Ірландський боксер Ейдан Волш отримав безглузду травму після святкування перемоги в чвертьфіналі Олімпіади, через що був змушений знятися з Ігор у Токіо.

Як повідомляє The Ring, 24-річний спортсмен пошкодив кісточку під час стрибка після перемоги роздільним рішенням суддів над Мервеном Клером із Маврикія в чвертьфіналі, інформує НВ.

В результаті, боєць не зміг вийти на ринг в своєму півфінальному поєдинку з Петом Маккормаком із Великобританії.

Волш залишив арену в Токіо в інвалідному кріслі. Наступні обстеження виключили його подальші виступи на турнірі, але боксеру дісталася бронза.

Маккормак без поєдинку вийшов у фінальний бій до 69 кг, де боротиметься за найвищу нагороду з кубинцем Роніелем Іглесіасом.

Фото - Independent.ie/sport

НВ