Син убив батька, викрав авто та влаштував ДТП з дітьми. ВІДЕО

Зловмисник посадив в чужий автомобіль двох маленьких дочок та спеціально врізався у стовп.

У селі Троянів Житомирської області поліція затримала підозрюваного у вбивстві 49-річного чоловіка, який після скоєння злочину викрав автомобіль у брата та з двома доньками влаштував ДТП.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, інформує UAINFO.org.

Зазначається, що скоївши вбивство, зловмисник посадив в чуже авто двох маленьких дочок та спеціально врізався в електроопору. Діти дивом залишилися неушкодженими.

Винуватець події не зміг нічого толком пояснити, тому що був п'яний. А ось одна з його дочок розповіла, що перед тим як поїхати, батько дуже лаявся з дідусем, і той після скандалу залишився у дворі.

"Каже Олена, що дід спить на городі. Думаю, забрати батька піти. Я приходжу, а він вже неживий", – розповів молодший син загиблого.

Повідомляється, що суперечка у чоловіків виникла через автомобіль. Нібито старший брат заздрив молодшому, а злість зірвав на батькові.