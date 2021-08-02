"Есть силы и готовность", – оккупанты заявили о готовности наступать на позиции ВСУ

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что подконтрольные ему оккупанты готовы к любому варианту событий, в том числе контрнаступление.

Об этом сообщает РИА, взявшие интервью у пророссийского боевика, информирует UAINFO.org со ссылкой на Фокус.

Со слов главаря оккупантов, Украина все еще не оставила намерений решить вопрос силовым путем. Поэтому боевики заявляют о своей готовности к разным сценариям.

"При необходимости, с учетом наших сил и возможностей, мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление. Если Киев перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта, у нас просто не будет другого выхода", — заявил боевик Пушилин.

Напомним, по информации украинской разведки, Россия поставила оккупантам ОРДЛО партию вооружения, боеприпасов и топлива.