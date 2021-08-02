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Джордж и Амаль Клуни прокомментировали новость о грядущем пополнении в семье

  12   0 02.08.2021, 20:01 | Новости, Культура
Джордж и Амаль Клуни прокомментировали новость о грядущем пополнении в семье

После появления новости о беременности Амаль супругов Клуни засыпали поздравлениями со всего мира.

Как сообщает Mirror, 60-летний голливудский актер Джордж Клуни и его 43-летняя жена-адвокат Амаль, о возможной беременности которой на прошлой неделе сообщили мировые таблоиды, отреагировали на эту информацию и дали первый и единственный комментарий по поводу новости, информирует Фокус.

Представитель пары заявил журналистам, что все эти слухи являются неправдой:

"Истории о том, что Амаль Клуни беременна, не соответствуют действительности".

Как известно, источник, якобы приближенный к паре, рассказал прессе о том, что Амаль, которая четыре года назад родила близнецов Эмму и Александра, снова беременна, и якобы врачи говорят об еще одной двойне. Мол, об этом сами супруги рассказали близким родственникам и друзьям 4 июля, устроив на своей итальянской вилле на озере Комо званый обед.

Джордж и Амаль познакомилась в 2013 году, а уже в следующем году сыграли свадьбу в Италии. По словам Клуни, который ранее был убежденным холостяком, с этой женщиной он стал самым счастливым мужчиной на свете и изменил свое отношение к семейной жизни и отцовству. Супруги воспитывают своих близнецов и стараются держать детей подальше от публики. Даже в соцсетях пары снимки Элли и Александра - очень большая редкость.

Фокус

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