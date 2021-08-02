Двоє стрибунів розділили "золото" на Олімпіаді вперше за 109 років: виявилося — вони давні друзі

30-річний катарський атлет Мутаз Есса Баршим і 29-річний італієць Джанмарко Тамбері стали володарями золотої медалі на Олімпійських іграх у Токіо в фіналі в стрибках у висоту. Востаннє спортсмени ділили "золото" на Олімпіаді в 1912 році.

Про це повідомляє BBC Sport, інформує UAINFO.org з посиланням на Фокус.

Так, семеро легкоатлетів, які брали участь у фіналі, повинні були по черзі стрибати на висоту, починаючи з 2,19 метрів. Трьом спортсменам — Баршим, Тамбері і представнику Білорусі Максиму Нєдосєкову вдалося взяти висоти, включаючи 2,37 метри, проте рекордну — 2,39 метри — не зміг підкорити ніхто. Білорус не зміг з першої спроби подолати позначки у 2,19 м і 2,35 м, тому він отримав лише "бронзу".

У той же час катарець та італієць взяли всі висоти з першої спроби, завдяки чому набрали однакову кількість балів. Спортивні експерти зазначають, що фінал олімпійського змагання був видовищним, адже досі на літніх Іграх з 2000 року для отримання "золота" було досить подолати висоту у 2,35 метри.

Коли суддя змагань запропонував Баршим і Тамбері продовжити змагання, щоб з'ясувати, чиєю ж виявиться золота медаль Олімпіади, катарець запитав: "Можна нам два золота?". Відповіді "це можливо" було досить, щоб атлети почали святкувати.

Примітно, що Баршим і Тамбері стали першими легкоатлетами з 1912 року, які погодилися розділити "золото" Олімпіади. На таке рішення спортсмени пішли невипадково — вони в досить близьких дружніх стосунках ще з часів чемпіонату для юніорів у канадському місті Монктон, що пройшов у 2010 році. Катарець тоді став тріумфатором змагань, а от італійський атлет не потрапив до фіналу. Проте, такий розрив у результатах не завадив їхнім стосункам.

Як зізнався пізніше Тамбері, вони досить часто спілкуються і навіть проводять час разом.

"Ми часто зв'язуємося одне з одним. Багато зідзвонюємося — приблизно раз на десть днів. Ми великі друзі. Ми опоненти тільки на змаганнях. Ми хочемо перемагати одне одного, але все ж ми знаємо, як важко це зробити і на скільки жертв доведеться піти заради цього" — сказав італієць в інтерв'ю USA Today.

Також журналісти дізналися про випадок, що стався у 2016 році, коли Тамбері розірвав сухожилля і не міг брати участі в Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Схожа травма виникла у Баршима у 2018 році. Товариші не кинули одне одного в біді і допомагали пережити такий серйозний шок.

"Я не знаю, що сказати. Я все виграв. Я не хочу йти на пенсію, щоб говорити, що не досяг лише одного ("золота" на Олімпіаді). Я просто відчуваю полегшення, і, поділившись (медаллю) з цим чуваком, я став щасливим", — прокоментував перемогу Баршим.

У свою чергу Тамбері назвав подію "історією з хорошим кінцем".

"Ми просто насолоджувалися моментом, ми так цього хотіли. Я вклав у це своє життя, я занадто цього хотів. Я ніколи не переставав мріяти, що це може статися. Я пам'ятаю як вчора, коли я плакав у натовпі у 2016 році, спостерігаючи, як ці хлопці стрибають, і я не міг, тому що я був з милицями. я розповім цю історію своєму синові, коли в мене буде син!" — поділився італієць.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту. Наразі нашим спортсменам вдалося завоювати 5 бронзових медалей і одне "срібло".