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Поставили ультиматум: сенатори США вимагають від Байдена нових санкцій проти "Північного потоку-2" – Bloomberg

  8   0 30.07.2021, 07:00 | Новости, Политика
Поставили ультиматум: сенатори США вимагають від Байдена нових санкцій проти "Північного потоку-2" – Bloomberg

Республіканці вимагають скасувати санкційні пільги, які адміністрація Байдена ввела щодо компанії-оператора "Північного потоку-2".

Група сенаторів-республіканців вимагає від Адміністрації президента США Джо Байдена введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Bloomberg, про це йдеться в листі міністру фінансів США, інформує UAINFO.org.

"Трубопровід природного газу "Північний потік-2" безпосередньо завдає шкоди інтересам національної безпеки США, а також наших союзників і партнерів", - йдеться в листі сенаторів до міністра фінансів Джанет Йеллен.

"Якщо проект буде завершено, він посилить зловмисний вплив Володимира Путіна на Європу, піддасть небезпеці Україну і заохотить Росію до подальшої агресії", - йдеться в листі.

Республіканці вимагають скасувати санкційні пільги, які адміністрація Байдена ввела щодо компанії-оператора "Північного потоку-2".

Вони погрожують заблокувати на слуханнях в Комітеті з банківської діяльності кандидатури Брайана Нельсона і Елізабет Розенберг, які були запропоновані на посади з контролю виконання санкцій.

"Ми закликаємо вас змінити курс щодо "Північного потоку-2" і приєднатися до нас у справі захисту Конгресом європейських союзників і партнерів від зловмисної російської агресії", – йдеться в листі.

Свої підписи поставили всі 12 республіканських членів банківського комітету Сенату.

Перевод – УНИАН

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