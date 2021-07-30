У Києві магазином розгулював чоловік у футболці з гербом РФ. Чим усе закінчилося (відео)

У Києві працівник магазину ходив торговим залом у футболці із зображенням гербу Росії.

Про це повідомив Kievmap у Telegram, інформує Gazeta.ua

У якому саме магазині стався інцидент, не уточнюють.

"Чоловіка помітили в мінімаркеті. Він заявив, що не був у курсі значення символу на одязі", - йдеться в описі відео.

На оприлюдненому відео видно, що до співробітника маркету підійшли кілька киян із питанням, чому він носить одяг із символікою країни-агресора. Чоловік відповів, що не знав про значення цього символу.

За співробітника намагалася заступитися його колега: "Людина не подумала (одягнувши таку футболку. - Gazeta.ua)".

Відвідувачі попросили працівника зняти футболку. Він сказав, що в нього немає іншого одягу. На пропозицію хоча б вивернути футболку, чоловік відреагував згодою та покинув торговий зал.

Gazeta.ua