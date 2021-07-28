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Жахлива краса. Біологи з’ясували, чому лагуна в Аргентині стала яскраво-рожевою

  10   0 28.07.2021, 09:00 | Новости, Мир
Жахлива краса. Біологи з’ясували, чому лагуна в Аргентині стала яскраво-рожевою

Лагуна в південному регіоні Аргентини стала яскраво-рожевою внаслідок дивовижного, але жахливого явища: забруднення хімічною речовиною, що використовується для збереження креветок на експорт.

За словами активістів, колір викликаний сульфітом натрію. Цей антибактеріальний продукт використовується на рибних заводах, відходи яких забруднюють річку Чубут, яка живить лагуну Корфу та інші джерела води в регіоні, інформує НВ.

Жителі давно скаржилися на неприємні запахи та інші екологічні проблеми навколо річки і лагуни.

«Все повинні контролювати ті, хто санкціонує отруєння людей», - заявив активіст-еколог Пабло Лада, звинувативши урядовців у проблемі.

Лагуна минулого тижня стала рожевою, а в неділю залишалася ненормальною, сказав Лада, який живе в місті Трелью, неподалік від лагуни і приблизно за 1400 км на південь від Буенос-Айреса.

Лагуна приймає стоки з індустріального парку Трелью. Інженер-еколог і вірусолог Федеріко Рестрепо упевнений, що фарбування сталося через сульфіт натрію в рибних відходах, які згідно із законом слід обробляти перед скиданням.

В останні тижні жителі Роусон, міста, сусіднього з Трелью, перекрили дороги, якими вантажівки перевозили перероблені рибні відходи їхніми вулицями на очисні споруди на околиці міста. Оскільки Роусон був закритий через протест, провінційна влада дозволила підприємствам скидати відходи в лагуну Корфу.

«Червоний колір не завдає шкоди і зникне за кілька днів», - заявив минулого тижня начальник екологічного контролю провінції Чубут Хуан Мішелуд.

Заводи з переробки риби на експорт, переважно креветок і хека, створюють тисячі робочих місць в провінції Чубут, де проживає близько 600 000 людей.

«Обробка риби - це робота... це правда. Але це компанії з багатомільйонними прибутками, які не хочуть платити за перевезення відходів на очисні споруди, які вже існують в Пуерто-Мадрін, за 35 милях звідси», - сказав Лада.

НВ

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