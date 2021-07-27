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Хомчак іде з посади головнокомандувача ЗСУ – за рішенням Зеленського

  10   0 27.07.2021, 18:30 | Новости, Политика
Хомчак іде з посади головнокомандувача ЗСУ – за рішенням Зеленського

З посади йде головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Про це прессекретар Президента Сергій Никифоров повідомив під час брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"З посади йде головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Це рішення Президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але Президент хоче бачити синергію між Міністерством оборони та Збройними силами України", - сказав він.

Никифоров додав, що, на жаль, такої синергії наразі не бачать, а бачать - конфлікти. 

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 28 березня 2020 року призначив Хомчака головнокомандувачем ЗСУ. До цього Хомчак обіймав із травня 2019 року посаду начальника Генштабу - головнокомандувача ЗСУ.

Укрінформ

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