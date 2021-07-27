Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

14:00

"Маємо готуватися до повномасштабної війни": волонтер озвучила тривожний прогноз щодо Донбасу

13:30

Звезда сериала "Папаньки" с синяками на лице извинился за драку на дороге (видео)

12:58

Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши

12:01

Названы признаки надвигающегося инфаркта

11:00

Откуда взялся и чем опасен штамм "Дельта" – BBC

10:29

Под Одессой женщина отдала в соцслужбу годовалого сына, так как набрала кредитов "на погулять" (фото)

09:01

"Україні не вигідний Нормандський формат, але "зіскочити" не може за жодних умов", – політолог

08:24

Україна здобула третю медаль на Олімпіаді в Токіо (фото)

08:00

Почему нельзя пить только кофе на завтрак: три последствия для здоровья

07:03

Путин планирует новую эскалацию в Украине на сентябрь? – Frankfurter Allgemeine Zeitung

00:54

З Білорусі втік авіадиспетчер, який садив літак з Протасевичем – ЗМІ

23:58

"Прокляття" прапороносців. Чому багато українських спортсменів бояться нести прапор на відкритті Олімпіади?

23:46

На Київщині подорожчає проїзд у приміських маршрутках: коли і як зросте ціна

22:48

27 липня у Києві перекриватимуть рух транспорту через заходи із відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі

20:01

Долголетие и культура: вероятность смерти у любителей искусства оказалась ниже

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши

  13   0 27.07.2021, 12:58 | Новости, Политика
Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессии, - МИД Польши

Завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" приведет к снижению уровня безопасности в Европе.

Об этом заявил в эфире Polskie Radio заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский 26 июля, передает Цензор.НЕТ.

По мнению дипломата, немецко-американское соглашение в этом вопросе было плохим решением, которое побуждает Россию к агрессивным действиям. 

"Разрешение на завершение строительства... это плохое решение, которое снизит уровень безопасности в Европе", - цитирует его ресурс.

Яблонский напомнил, что за последние несколько лет Россия ответственна за начало войны в Украине, преследования оппозиционеров и убийства независимых журналистов. Он уверен, что разрешением на завершение строительных работ по газопроводу США и Германия показали президенту России Владимиру Путину, что все такие меры могут быть эффективно осуществлены.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

"Вечерние Вести"

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (545)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]