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Звезда сериала "Папаньки" с синяками на лице извинился за драку на дороге (видео)

  10   0 27.07.2021, 13:30 | Новости, Культура
Звезда сериала "Папаньки" с синяками на лице извинился за драку на дороге (видео)

Актер считает, что у него был нервный срыв / скриншот - сюжет ТСН

Заслуженный артист Украины Андрей Фединчик, который недавно попал в громкий скандал, извинился за устроенную им драку на дороге. 

Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет УНИАН.

Инцидент произошел в Подольском районе Киева возле жилого комплекса. Видеоролик, на котором актер ругался и спровоцировал драку с автомобилистами, быстро "разлетелся" по сети. Фединчика даже заподозрили в употреблении алкоголя или наркотиков, но сам он объяснил, что у него случился нервный срыв. 

Актер извинился за свое поведение и заверил, что сожалеет о содеянном. Лицо звезды в синяках. Он рассказал, что его самочувствие до сих пор плохое. Фединчику стыдно за свой поступок, он признал свое поведение неадекватным и объяснил все непростым этапом в жизни. По мнению актера, у него случился нервный срыв.

"Никто не виноват кроме меня. Столько строить все и все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой состоялся разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатана нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых не хочу говорить. Простите все!"- грустно сказал звезда сериала "Папаньки".

Психиатр Владислав Сова, передает ТСН, прокомментировал видео с актером: "Судя по поведению, это с трудом тянет на нервный срыв классический. Здесь скорее реакция неконтролируемого эффекта, так можно говорить с медицинской точки зрения. Бывает ли такая реакция у публичных людей? Бывает. Бывает ли это на фоне острой стрессовой ситуации, которая внезапно пробивает защитные функции организма? Бывает".

Нервные срывы, депрессии и биполярные расстройства довольно распространены среди представителей творческих профессий, считает психиатр. Ведь выдержать публичность под силу не всем.

Что же касается драки с участием украинского актера, полиция производство пока не открывала. Автомобилист написал заявление, но еще не решил, давать ход делу или просто простить Фединчика.

УНИАН

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